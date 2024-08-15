В Москве неизвестный поджег автомобиль Росгвардии

В сообщении говорится, что инцидент произошёл 14 августа на улице Нагорной. Отмечается, что мужчина поджёг машину «осознавая что в нем находятся сотрудники» ведомства.

«Фигуранта оперативно задержали. В результате происшествия пострадавших нет», - указали следователи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Ранее в Кисловодске местного жителя арестовали после того, как он поджег венки на мемориале «Воинская слава», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

