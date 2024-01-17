Полтонны живых раков изъяли в Астраханской области

В Астраханской области полицейские пресекли незаконную перевозку почти полтонны живых раков, передает ОТР.

Таможенники передали на нужды СВО конфискованные товары на 520 млн рублей

Раков везли в 27 коробках в багажном отделении пассажирского автобуса. Документов на груз у водителя и его напарника не было.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, а раков отпустили на волю.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ и таможенники совместными усилиями воспрепятствовали контрабанде свыше 200 госнаград времен СССР в Краснодарском крае, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Астраханская ОбластьУголовное ДелоСледственный Комитет

Горячие новости

Все новости

партнеры