Полтонны живых раков изъяли в Астраханской области

Раков везли в 27 коробках в багажном отделении пассажирского автобуса. Документов на груз у водителя и его напарника не было.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, а раков отпустили на волю.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ и таможенники совместными усилиями воспрепятствовали контрабанде свыше 200 госнаград времен СССР в Краснодарском крае, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

