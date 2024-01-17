Полтонны живых раков изъяли в Астраханской области
17 января 202416:48
В Астраханской области полицейские пресекли незаконную перевозку почти полтонны живых раков, передает ОТР.
Раков везли в 27 коробках в багажном отделении пассажирского автобуса. Документов на груз у водителя и его напарника не было.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, а раков отпустили на волю.
Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ и таможенники совместными усилиями воспрепятствовали контрабанде свыше 200 госнаград времен СССР в Краснодарском крае, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru