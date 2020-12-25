Полицейские назвали преднамеренным взрыв в американском Нэшвилле

Полицейские на пресс-конференции рассказали, что они оказались на месте происшествия, так как им поступили сообщения о стрельбе. В фургоне, который стоял неподалеку, звучала аудиозапись с предупреждением о планируемом через 15 минут взрыве. После обнаружения фургона началась эвакуация жителей из близлежащих строений.

В работе также приняли участие саперы, однако взрыв произошел раньше, чем они успели начать разминирование. Представители правоохранительных органов назвали происшествие "очевидно умышленными действиями". В полиции также отметили, что не знают, был ли кто-то внутри фургона на момент взрыва.

Ущерб нанесен нескольким соседним зданиям, в домах выбиты стекла и повреждены фасады. Ранее стало известно, что во время инцидента пострадали три человека, сейчас их состоянию ничего не угрожает. Представитель Белого дома Джадд Дир заявил, что о случившемся уже знает действующий президент США Дональд Трамп.

