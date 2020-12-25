Автомобиль взорвался в американском Нэшвилле
Автомобиль взорвался в центре города Нэшвилл в американском штате Теннесси, сообщается в Twitter местной полиции.
Инцидент произошёл в 06:30 по местному времени. Полиция подозревает, что взрыв был преднамеренным, местные правоохранители ведут расследование совместно с федеральными партнёрами.
Как сообщает издание The New York Times, на пресс-конференции полицейские сообщили о троих пострадавших. Раненые были доставлены в больницу.
В свою очередь, пожарная служба Нэшвилла призвала жителей города избегать места происшествия.
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