Автомобиль взорвался в американском Нэшвилле

Автомобиль взорвался в центре города Нэшвилл в американском штате Теннесси, сообщается в Twitter местной полиции.

Инцидент произошёл в 06:30 по местному времени. Полиция подозревает, что взрыв был преднамеренным, местные правоохранители ведут расследование совместно с федеральными партнёрами.

Как сообщает издание The New York Times, на пресс-конференции полицейские сообщили о троих пострадавших. Раненые были доставлены в больницу.

В свою очередь, пожарная служба Нэшвилла призвала жителей города избегать места происшествия.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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