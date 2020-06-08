Полицейские нашли три килограмма наркотиков у водителя в Подмосковье
Более трех килограммов наркотиков нашли правоохранители в машине уроженца Саратовской области, ехавшего по трассе М-5 «Урал» в подмосковной Коломне. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.
Сотрудник Госавтоинспекции, остановившие машину, заметили, что водитель сильно нервничает. Проверив документы, они решили досмотреть автомобиль. В салоне было обнаружено три свертка, в которых были прошкообразное и растительное вещества. В последствии выяснилось, что это каннабис и мефедрон.
Водитель задержан и отправлен под стражу.
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