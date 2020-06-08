Полицейские нашли три килограмма наркотиков у водителя в Подмосковье

Сотрудник Госавтоинспекции, остановившие машину, заметили, что водитель сильно нервничает. Проверив документы, они решили досмотреть автомобиль. В салоне было обнаружено три свертка, в которых были прошкообразное и растительное вещества. В последствии выяснилось, что это каннабис и мефедрон.

Водитель задержан и отправлен под стражу.

Ранее сообщалось, что французские полицейские пересмотрят технику задержания преступников после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Им запретят применять удушающие приемы.







