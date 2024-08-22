Полицейские на Маврикии нашли тело пропавшей россиянки

В среду вечером полицейские нашли ее тело в районе Ля-Мари. Правоохранители организовали поиск после того, как подозреваемый признался, что закопал тело пропавшей, нанеся ей несколько ножевых ранений.

Ранее мать пропавшей Залии Шамигуловой заявила, что девушку могут использовать в качестве заложницы с целью получения выкупа.



