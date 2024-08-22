Полицейские на Маврикии нашли тело пропавшей россиянки
Полиция на Маврикии обнаружила тело пропавшей россиянки Залии Шамигуловой. Об этом сообщает местный портал Express.
В посольстве РФ на Маврикии сообщили, что 29-летняя женщина пропала на острове, а полиция начала поиск. В диппредставительство 20 августа обратилась подруга россиянки, сообщив о ее пропаже два дня назад.
В среду вечером полицейские нашли ее тело в районе Ля-Мари. Правоохранители организовали поиск после того, как подозреваемый признался, что закопал тело пропавшей, нанеся ей несколько ножевых ранений.
Ранее мать пропавшей Залии Шамигуловой заявила, что девушку могут использовать в качестве заложницы с целью получения выкупа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru