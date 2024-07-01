Полицейские изъяли у пенсионера на Сахалине арсенал оружия и боеприпасов

Местный житель, который хранил у себя дома огнестрельное оружие, патроны и порох, задержан в городском округе Долинский. Об этом сообщило «МВД Медиа».

В лесах Нижегородской области нашли схрон с мефедроном на 100 млн рублей

Согласно данным, в правоохранительные органы поступила информация о том, что 67-летний мужчина устроил дома склад боеприпасов. В ходе досмотра квартиры местного жителя полицейские обнаружили и изъяли два предмета, схожих с огнестрельным оружием, а также четыре металлические банки, пластиковую бутылку и картонную упаковку с охотничьим порохом и 115 патронов различного калибра.

По словам мужчины, большую часть боеприпасов он нашел 20 лет назад, а патроны приобрел в Южно-Сахалинске. Против него возбудили уголовное дело, а оружие направили на баллистическую экспертизу.

Ранее украинский схрон с оружием и боеприпасами, заготовленный еще в 2014 году, обнаружили в Артемовском районе Донецкой народной республики, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СахалинОружие

Горячие новости

Все новости

партнеры