Полицейские изъяли у пенсионера на Сахалине арсенал оружия и боеприпасов

Согласно данным, в правоохранительные органы поступила информация о том, что 67-летний мужчина устроил дома склад боеприпасов. В ходе досмотра квартиры местного жителя полицейские обнаружили и изъяли два предмета, схожих с огнестрельным оружием, а также четыре металлические банки, пластиковую бутылку и картонную упаковку с охотничьим порохом и 115 патронов различного калибра.

По словам мужчины, большую часть боеприпасов он нашел 20 лет назад, а патроны приобрел в Южно-Сахалинске. Против него возбудили уголовное дело, а оружие направили на баллистическую экспертизу.

Ранее украинский схрон с оружием и боеприпасами, заготовленный еще в 2014 году, обнаружили в Артемовском районе Донецкой народной республики, передает «Радиоточка НСН».

