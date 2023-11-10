В лесах Нижегородской области нашли схрон с мефедроном на 100 млн рублей
Полицейские обнаружили схрон мефедрона, общая стоимость которого — свыше 100 млн рублей, в Починковских лесах (Нижегородская область). Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.
Отмечается, что тайник оказался самым крупным из всех, которые когда-либо были обнаружены в регионе. О нем от задержанного торговца запрещенными веществами узнали рязанские полицейские и отправились на проверку показаний вместе с коллегами из Починок.
Правоохранители обнаружили спиленные и странно поваленные березы, под которыми оказался строительный мусор. В груде хлама были спрятаны перемотанные скотчем полиэтиленовые мешки, наполненные более мелкими мешками, в которых находились свертки из водонепроницаемого пластика с еще более мелкими свертками. Сейчас ведется розыск главы наркобизнеса.
Ранее бывшего игрока сборной России по футболу Алексея Бугаева задержали в Краснодаре с 500 граммами наркотиков. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru