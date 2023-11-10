В лесах Нижегородской области нашли схрон с мефедроном на 100 млн рублей

Отмечается, что тайник оказался самым крупным из всех, которые когда-либо были обнаружены в регионе. О нем от задержанного торговца запрещенными веществами узнали рязанские полицейские и отправились на проверку показаний вместе с коллегами из Починок.

Правоохранители обнаружили спиленные и странно поваленные березы, под которыми оказался строительный мусор. В груде хлама были спрятаны перемотанные скотчем полиэтиленовые мешки, наполненные более мелкими мешками, в которых находились свертки из водонепроницаемого пластика с еще более мелкими свертками. Сейчас ведется розыск главы наркобизнеса.

Ранее бывшего игрока сборной России по футболу Алексея Бугаева задержали в Краснодаре с 500 граммами наркотиков. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

