Политолог раскрыл мотивы подрыва даммы украинскими военными в Артемовске

Подрыв дамбы в Артемовске (Бахмуте) — традиционная для Вооруженных сил Украины (ВСУ) акция. ВСУ не стремится заботиться о безопасности гражданского населения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина.

ВСУ взорвали дамбу в Артёмовске

Он считает, что украинская армия сражается против всех ради победы идеологии Бандеры.

«Так что, конечно же, взрыв сам по себе — это разрушительный процесс и направлен он против людей и гражданского населения и, как они понимают, возможного наступления Вооруженных сил России», — заявил эксперт.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что в Артемовске могут вспыхнуть эпидемия и начаться перебои с продовольствием из-за того, что бойцы ВСУ взорвали дамбу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВСУВзрыв
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