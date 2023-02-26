Политолог раскрыл мотивы подрыва даммы украинскими военными в Артемовске
Подрыв дамбы в Артемовске (Бахмуте) — традиционная для Вооруженных сил Украины (ВСУ) акция. ВСУ не стремится заботиться о безопасности гражданского населения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина.
Он считает, что украинская армия сражается против всех ради победы идеологии Бандеры.
«Так что, конечно же, взрыв сам по себе — это разрушительный процесс и направлен он против людей и гражданского населения и, как они понимают, возможного наступления Вооруженных сил России», — заявил эксперт.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что в Артемовске могут вспыхнуть эпидемия и начаться перебои с продовольствием из-за того, что бойцы ВСУ взорвали дамбу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 574 / сут.
Умерли
396 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 774 / сут.
- Политолог раскрыл мотивы подрыва даммы украинскими военными в Артемовске
- В СПЧ обеспокоены бесконтрольным сбором биометрических данных
- Пригожин уклонился от ответа компании CNN об отношениях с федеральным цетром
- Собянин назвал показавшие в 2022 году наибольший рост отрасли столичной экономики
- Роман Старовойт заявил об обстрелах двух районов Курской области
- СМИ: Укрепления РФ на передовой могут стать серьезным испытанием для Украины
- СМИ: Минэнерго США поменяло позицию насчет утечки из лаборатории вируса COVID-19
- Российские ВКС атаковали украинские позиции в Авдеевке
- Собянин рассказал, как офсетные контракты способствуют импортозамещению в фармацевтике
- В Чехии назвали вероятный вариант окончания конфликта между Украиной и Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru