Политолог раскрыл мотивы подрыва даммы украинскими военными в Артемовске

Он считает, что украинская армия сражается против всех ради победы идеологии Бандеры.

«Так что, конечно же, взрыв сам по себе — это разрушительный процесс и направлен он против людей и гражданского населения и, как они понимают, возможного наступления Вооруженных сил России», — заявил эксперт.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что в Артемовске могут вспыхнуть эпидемия и начаться перебои с продовольствием из-за того, что бойцы ВСУ взорвали дамбу.