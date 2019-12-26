Обнародованы детали покушения на главу района Воронежской области

Руководитель Рамонского района Воронежской области Николай Фролов остался жив после покушения на него. Чиновника доставили в реанимационное отделение больницы, и готовят к операции, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя местных экстренных служб.

Уже известно, что самодельное взрывное устройство сработало в момент, когда глава района прогревал двигатель автомобиля перед тем как отъехать от своего дома. Бомба была закреплена на самой машине. На месте взрыва работают сотрудники правоохранительных органов.

Николаю Фролову 43 года, он уроженец Воронежской области. Имеет два высших образования по специальностям «агроном» и «инженер». Во главе администрации Рамонского района он встал с июля прошлого года.

Тем временем заместитель губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов заявил, что состояние пострадавшего чиновника оценивается как стабильное, передает RT.

