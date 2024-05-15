СМИ: У Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости

По данным источников издания, стрелок попал политику в живот, другой выстрел прошёл через живот в бедренную кость, а ещё один - в плечо.

«У премьер-министра кровотечение в брюшной полости», - говорится в публикации.

Ранее в основанной Фицо партии Smer заявили, что премьер находится в «угрожающем жизни состоянии», всё решат «ближайшие несколько часов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».