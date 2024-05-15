СМИ: У Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости
Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, доставили на вертолёте в больницу в Банска-Бистрице, где его прооперируют. Об этом сообщает интернет-журнал Standard.
По данным источников издания, стрелок попал политику в живот, другой выстрел прошёл через живот в бедренную кость, а ещё один - в плечо.
«У премьер-министра кровотечение в брюшной полости», - говорится в публикации.
Ранее в основанной Фицо партии Smer заявили, что премьер находится в «угрожающем жизни состоянии», всё решат «ближайшие несколько часов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru