СМИ: У Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, доставили на вертолёте в больницу в Банска-Бистрице, где его прооперируют. Об этом сообщает интернет-журнал Standard.

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По данным источников издания, стрелок попал политику в живот, другой выстрел прошёл через живот в бедренную кость, а ещё один - в плечо.

«У премьер-министра кровотечение в брюшной полости», - говорится в публикации.

Ранее в основанной Фицо партии Smer заявили, что премьер находится в «угрожающем жизни состоянии», всё решат «ближайшие несколько часов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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