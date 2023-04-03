Покушение на экс-чиновника в Мелитополе связали с его будущей работой по линии МИД. Видео

Предполагалось привлечь представителей гражданского общества из новых регионов для выступлений на международных площадках: в Совете по правам человека в ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других, передает ТАСС.

Автомобиль, в котором находился Зубарева, взорвался в понедельник, 3 апреля в Мелитополе. Как отмечает НСН, по данным городской администрации, медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

В сети появилось видео подорванного автомобиля Зубарева.