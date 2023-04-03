Покушение на экс-чиновника в Мелитополе связали с его будущей работой по линии МИД. Видео
Покушение на бывшего руководителя поселка Акимовка Запорожской области Максима Зубарева может быть вызвано его предстоящей деятельностью на международном направлении. Такую версию озвучил член главного совета региональной администрации, назначенный Москвой, Владимир Рогов.
По его словам, Зубарев на этой неделе должен был встретиться в российской столице в рамках мероприятий МИД РФ с участием представителей новых регионов.
Предполагалось привлечь представителей гражданского общества из новых регионов для выступлений на международных площадках: в Совете по правам человека в ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО и других, передает ТАСС.
Автомобиль, в котором находился Зубарева, взорвался в понедельник, 3 апреля в Мелитополе. Как отмечает НСН, по данным городской администрации, медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.
В сети появилось видео подорванного автомобиля Зубарева.
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