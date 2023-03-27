СМИ: В Мариуполе совершено покушение на начальника городской полиции
Покушение совершено на начальника полиции Мариуполя Михаила Москвина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Донецкой народной республики.
Отмечается, что автомобиль полицейского был взорван в нескольких метрах от него.
Известно, что Москвин жив, он получил контузию.
Ранее в Луганской народной республике задержали двух бывших сотрудников пограничной службы Украины, подозреваемых в покушении на жизнь помощника районного прокурора Меловского района региона, напоминает RT.
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