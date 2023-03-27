СМИ: В Мариуполе совершено покушение на начальника городской полиции

Покушение совершено на начальника полиции Мариуполя Михаила Москвина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Донецкой народной республики.

СК возбудил дело о покушении на замглавы ВГА Каховского района Херсонской области

Отмечается, что автомобиль полицейского был взорван в нескольких метрах от него.

Известно, что Москвин жив, он получил контузию.

Ранее в Луганской народной республике задержали двух бывших сотрудников пограничной службы Украины, подозреваемых в покушении на жизнь помощника районного прокурора Меловского района региона, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРПолицияПокушениеМариуполь

Горячие новости

Все новости

партнеры