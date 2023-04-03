При взрыве в Мелитополе пострадал бывший глава местного поселка
Экс-глава администрации поселка Акимовка Запорожской области Максим Зубарев пострадал при взрыве автомобиля в Мелитополе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
В понедельник в центре города был взорван автомобиль, на месте ЧП работали экстренные службы, напоминает RT. Глава Мелитопольского района Андрей Сигута назвал случившееся терактом, отмечает телеканал «360».
«При взрыве ... пострадал Максим Зубарев, который ... занимал должность главы администрации поселка городского типа Акимовка», — рассказал собеседник агентства.
Как позже уточнили в администрации Мелитополя, медики оценивают состояние Зубарева как тяжелое.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru