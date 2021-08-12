Поиски обломков Ми-8 на Камчатке прерваны

Крушение произошло в четверг. На борту воздушного судна находились туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также три члена экипажа. Всего 16 человек, восьми из них удалось спастись, сведений об остальных на данный момент нет.

К поискам людей и обломков вертолета будут привлечены подводные роботизированные аппараты Минобороны РФ, которые обследуют дно озера. Воздушное судно находится на глубине более 100 метров.

Ранее один из выживших в катастрофе рассказал, что вертолет начал садиться в условиях очень плохих погодных условий, был густой туман.

