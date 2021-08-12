Поиски обломков Ми-8 на Камчатке прерваны
Главное управление МЧС по Камчатскому краю сообщило, что поисковые работы на месте падения вертолета Ми-8 в Курильское озеро прекращены. Они продолжатся в пятницу с наступлением светлого времени суток.
Крушение произошло в четверг. На борту воздушного судна находились туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также три члена экипажа. Всего 16 человек, восьми из них удалось спастись, сведений об остальных на данный момент нет.
К поискам людей и обломков вертолета будут привлечены подводные роботизированные аппараты Минобороны РФ, которые обследуют дно озера. Воздушное судно находится на глубине более 100 метров.
Ранее один из выживших в катастрофе рассказал, что вертолет начал садиться в условиях очень плохих погодных условий, был густой туман.
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