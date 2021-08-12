Поиски обломков Ми-8 на Камчатке прерваны

Главное управление МЧС по Камчатскому краю сообщило, что поисковые работы на месте падения вертолета Ми-8 в Курильское озеро прекращены. Они продолжатся в пятницу с наступлением светлого времени суток.

Выживший пассажир Ми-8 рассказал подробности крушения

Крушение произошло в четверг. На борту воздушного судна находились туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также три члена экипажа. Всего 16 человек, восьми из них удалось спастись, сведений об остальных на данный момент нет.

К поискам людей и обломков вертолета будут привлечены подводные роботизированные аппараты Минобороны РФ, которые обследуют дно озера. Воздушное судно находится на глубине более 100 метров.

Ранее один из выживших в катастрофе рассказал, что вертолет начал садиться в условиях очень плохих погодных условий, был густой туман.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю
ТЕГИ:КрушениеВертолет Ми-8Камчатка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры