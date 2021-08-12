Выживший пассажир Ми-8 рассказал подробности крушения

Выживший пассажир Ми-8 Георгий Кованцев рассказал, как проходила жесткая посадка вертолета Ми-8, который сегодня затонул в Курильском озере на Камчатке. Сейчас судно находится на глубине примерно 135 метров, на месте работают спасатели.

По словам Конавцева, никаких сообщений о неполадках не было, все было штатно, оборудование работало в полном объеме. Началось снижение для посадки сквозь облако густого, плотного тумана.

«Туман был в виде молока. Довольно плотный и густой. И просто началось плавное снижение на нормальных оборотах двигателя. И в конце концов оно кончилось ударом о воду. После чего пошел крен на нос, и мгновенно затопило борт», - рассказал мужчина Telegram-каналу Baza.

Конавцев сообщил, что ему и другим пассажирам вертолета, которые находились в хвостовой части судна, удалось спастись через открывшуюся от удара заднюю рампу.