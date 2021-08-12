Выживший пассажир Ми-8 рассказал подробности крушения
Выживший пассажир Ми-8 Георгий Кованцев рассказал, как проходила жесткая посадка вертолета Ми-8, который сегодня затонул в Курильском озере на Камчатке. Сейчас судно находится на глубине примерно 135 метров, на месте работают спасатели.
По словам Конавцева, никаких сообщений о неполадках не было, все было штатно, оборудование работало в полном объеме. Началось снижение для посадки сквозь облако густого, плотного тумана.
«Туман был в виде молока. Довольно плотный и густой. И просто началось плавное снижение на нормальных оборотах двигателя. И в конце концов оно кончилось ударом о воду. После чего пошел крен на нос, и мгновенно затопило борт», - рассказал мужчина Telegram-каналу Baza.
Конавцев сообщил, что ему и другим пассажирам вертолета, которые находились в хвостовой части судна, удалось спастись через открывшуюся от удара заднюю рампу.
«Я увидел щель в задней рампе. Она, видимо, при ударе раскрылась. Я увидел там щель размером с ладонь, просунул туда ладонь, а потом все остальное. Она открылась с помощью воды. И таким образом все, кто в хвосте сидели, выплыли. Их ровно половина, восемь человек. Выплывал я секунд 30-40, очень много делал гребков. Это было уже довольно глубоко», - отметил очевидец крушения.
Конавцев также рассказал, что на борту Ми-8 находилась туристическая группа из Москвы и Санкт-Петербурга, которые жили на одной базе.
Воздушное судно следовало по маршруту поселок Николаевка - озеро Курильское - вулкан Ходутка. По предварительной информации, на борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. На данный момент известно, что спасти удалось восьмерых человек, среди них – двоих членов экипажа. Ещё семь пассажиров и командир Николай Сорокин пока не найдены.
У прибывших на место крушения водолазов нет оборудования для спусков на такую глубину.
Причиной крушения предварительно называется отказ двигателя и ошибка пилотирования.
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