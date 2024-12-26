Поисковая операция на месте катастрофы самолёта под Актау завершена
Спасатели закончили поисковую операцию на месте падения самолёта компании Azerbaijan Airlines под Актау, сообщили в кабинете министров Казахстана. На авиакатастрофы найдены 38 тел погибших.
Они доставлены в центр судмедэкспертизы. Выжили в крушении 29 человек, они госпитализированы по профильным отделениям больниц. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее самолёт МЧС России забрал из Актау девятерых пострадавших граждан РФ. Семеро россиян погибли.
Разбившийся самолет Embraer Е190 «Азербайджанских авиалиний» 25 декабря следовал рейсом Баку — Грозный. Он запросил вход в воздушное пространство Казахстана около 09:00 мск, подав сигнал об аварийной ситуации. При попытке сесть он столкнулся с землей.
В Актау самолет перенаправили из Махачкалы, куда его, в свою очередь, отправили из аэропорта Грозного из-за тумана. На видеозаписи после катастрофы на хвостовой части самолета видны отверстия, похожие на следы от обстрелов. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что делать выводы об их происхождении на основе предварительных данных преждевременно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru