Поисковая операция на месте катастрофы самолёта под Актау завершена

Разбившийся самолет Embraer Е190 «Азербайджанских авиалиний» 25 декабря следовал рейсом Баку — Грозный. Он запросил вход в воздушное пространство Казахстана около 09:00 мск, подав сигнал об аварийной ситуации. При попытке сесть он столкнулся с землей.

В Актау самолет перенаправили из Махачкалы, куда его, в свою очередь, отправили из аэропорта Грозного из-за тумана. На видеозаписи после катастрофы на хвостовой части самолета видны отверстия, похожие на следы от обстрелов. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что делать выводы об их происхождении на основе предварительных данных преждевременно.

