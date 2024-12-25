Авиаэксперт Романов не исключил попытку захвата упавшего в Актау самолета

Комментируя опубликованные в Сети кадры последних минут полёта, он указал, что поведение лайнера может свидетельствовать о драке в кабине.

«Самолёт начинает пикировать, потом выравнивает, потом набирает, потом в кренение заходит, очень похоже на то, что произошёл теракт или борьба в кабине пилотов», - сказал эксперт.

Романов добавил, что точную причину крушения выяснит комиссия.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что есть разные версии крушения самолёта компании Azerbaijan Airlines, однако обсуждать данный вопрос можно будет только после проведения соответствующего расследования, сообщает RT.

