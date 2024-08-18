Из Украины отозваны журналисты RAI после сюжета в Курской области
Телерадиокомпания RAI Италии сообщила, что отозвала своих журналистов Стефанию Баттистини и Симоне Траини из Украины.
Это произошло после сюжета, сделанного в Курской области. Решение принято «исключительно для того, чтобы гарантировать безопасность и личную защиту».
RAI отмечает, что не считает репортаж в Курской области нарушением международного права. Факт пересечения границы был назван якобы законным и соответствующим стандартам журналистики.
Ранее министерство иностранных дел России вызвало посла Италии в Москве Чечилия Пиччони и выразило протест в связи с тем, что журналисты RAI проникли в Курскую область для освещения атаки ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алаудинов опубликовал видео уничтожения военной техники ВСУ в районе Суджи
- Расчет «Искандера» поразил РСЗО M270 MLRS Украины
- Из Украины отозваны журналисты RAI после сюжета в Курской области
- Алаудинов: ВСУ активно сдаются в плен
- СМИ: Тысячи британцев обратились за выплатами из-за осложнений от вакцин
- Маск заявил, что в США наступит массовый голод из-за плана Харрис
- Минобороны РФ: Украина готовит провокацию на Курской АЭС
- Глава немецкого журнала Compact назвал себя сторонником Путина
- На Землю обрушилась магнитная буря
- В Москве произошла массовая драка с подростками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru