Из Украины отозваны журналисты RAI после сюжета в Курской области

Это произошло после сюжета, сделанного в Курской области. Решение принято «исключительно для того, чтобы гарантировать безопасность и личную защиту».

RAI отмечает, что не считает репортаж в Курской области нарушением международного права. Факт пересечения границы был назван якобы законным и соответствующим стандартам журналистики.

Ранее министерство иностранных дел России вызвало посла Италии в Москве Чечилия Пиччони и выразило протест в связи с тем, что журналисты RAI проникли в Курскую область для освещения атаки ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

