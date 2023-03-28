Погранстража Польши: Пограничников забросали камнями на границе с Белоруссией

Пограничников Польши забросали камнями и палками на границе с Белоруссией. Об этом сообщила польская Пограничная стража.

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По данным ведомства, инцидент произошел в понедельник на участке Дубиче-Церкевне.

«Патрули ... были атакованы группой мужчин, находящихся на белорусской стороне. Иностранцы были недовольны тем, что граница охраняется», — говорится в сообщении в Twitter Погранстражи.

Отмечается, что атакующие бросали палки и камни. Польская сторона утверждает, что мужчины оказались вблизи границы «с согласия» силовиков из Белоруссии.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПограничникиБелоруссияПольша

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