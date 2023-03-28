Погранстража Польши: Пограничников забросали камнями на границе с Белоруссией

По данным ведомства, инцидент произошел в понедельник на участке Дубиче-Церкевне.

«Патрули ... были атакованы группой мужчин, находящихся на белорусской стороне. Иностранцы были недовольны тем, что граница охраняется», — говорится в сообщении в Twitter Погранстражи.

Отмечается, что атакующие бросали палки и камни. Польская сторона утверждает, что мужчины оказались вблизи границы «с согласия» силовиков из Белоруссии.

