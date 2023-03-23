Польша построила на границе с Россией более 100 км заграждений
Пресс-секретарь Варминско-Мазурского отдела Пограничной стражи республики Мирослава Александрович заявила, что польская армия построила на границе с Россией 107 км заграждения, сообщает РИА Новости.
По её словам, колючей проволокой обнесено более половины сухопутной границы с Калининградской областью.
«Строительство заграждения продолжается на большинстве участков, находящихся в ведении отдельных застав Пограничной стражи», - заключила Александрович.
Ранее Финляндия начала строительство заграждения на границе с Россией в районе пограничного перехода Иматра — Светогорск, сообщает RT.
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