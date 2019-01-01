Погибший бортпроводник поменялся с коллегой рабочими местами, уйдя в хвост SSJ-100
Единственный погибший при пожаре на борту Sukhoi Superjet 100 член экипажа Максим Моисеев должен был находиться в носу самолёта. Об этом в интервью РИА ФАН рассказала заместитель директора школы, которую закончил бортпроводник. Но во время рейса он поменялся местами с коллегой.
Как дополнила рассказ классный руководитель Мосеева Наталья Яскевич, Максим «будто предчувствовал беду – взял весь удар на себя, он до последнего спасал всех, выводил – и в итоге получилось то, что получилось».
По словам педагога, Максим всегда мечтал о полетах, но у него не сразу получилось связать свою жизнь с самолетами. После окончания школы-интерната парень прошел службу в армии, поступил в учебное заведение, но никогда не отказывался от задуманного.
Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН призвал приостановить полеты SSJ-100.
«Попадание молнии в самолёт привело к выводу из строя всей автоматики. Однако попадание молнии не должно приводить к таким последствиям. Именно поэтому сейчас все SSJ должны прекратить летать до выяснения причин катастрофы и проведения необходимых доработок с точки зрения электрики. Первопричиной произошедшего стала техническая проблема», — считает авиаконструктор
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