Погибший бортпроводник поменялся с коллегой рабочими местами, уйдя в хвост SSJ-100

Как дополнила рассказ классный руководитель Мосеева Наталья Яскевич, Максим «будто предчувствовал беду – взял весь удар на себя, он до последнего спасал всех, выводил – и в итоге получилось то, что получилось».

По словам педагога, Максим всегда мечтал о полетах, но у него не сразу получилось связать свою жизнь с самолетами. После окончания школы-интерната парень прошел службу в армии, поступил в учебное заведение, но никогда не отказывался от задуманного.

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН призвал приостановить полеты SSJ-100.

«Попадание молнии в самолёт привело к выводу из строя всей автоматики. Однако попадание молнии не должно приводить к таким последствиям. Именно поэтому сейчас все SSJ должны прекратить летать до выяснения причин катастрофы и проведения необходимых доработок с точки зрения электрики. Первопричиной произошедшего стала техническая проблема», — считает авиаконструктор

