Погибших подводников предложили похоронить рядом с экипажем «Курска»

Напомним, пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул первого июля, однако известно о ЧП стало лишь на следующий день. Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота. ЧП возникло при проведении батиметрических измерений. Моряки погибли от отравления продуктами горения. В Минобороны добавили, что ликвидировать огонь удалось благодаря самоотверженным действиям команды.

В результате пожара погибли 14 моряков-подводников ВМФ РФ, среди них были два Героя России. Информация о том, на каком конкретно глубоководном аппарате произошел пожар, является секретной и не будет опубликована. С таким заявлением вступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин заявил в эфире НСН, что имена погибших офицеров необходимо увековечить на улицах страны и в сознании подрастающего поколения. При этом парламентарий подчеркнул, что решение об этом должно принимать Минобороны.

