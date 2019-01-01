Погибших подводников предложили похоронить рядом с экипажем «Курска»
Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников по просьбе командования ВМФ подбирает место для захоронения погибших членов экипажа глубоководного аппарата. Как отмечает «Интерфакс», об этом сообщил председатель организации Игорь Курдин. Он подчеркнул, что в течение последних 25 лет «морским некрополем» в Санкт-Петербурге является Серафимовское кладбище. Игорь Кудрин отметил, что в качестве одного из мест погребения рассматривается участок на кладбище рядом с мемориалом «Курска».
При этом председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников пояснил, что выбор места захоронения остается прерогативой родственников моряков.
Напомним, пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул первого июля, однако известно о ЧП стало лишь на следующий день. Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота. ЧП возникло при проведении батиметрических измерений. Моряки погибли от отравления продуктами горения. В Минобороны добавили, что ликвидировать огонь удалось благодаря самоотверженным действиям команды.
В результате пожара погибли 14 моряков-подводников ВМФ РФ, среди них были два Героя России. Информация о том, на каком конкретно глубоководном аппарате произошел пожар, является секретной и не будет опубликована. С таким заявлением вступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин заявил в эфире НСН, что имена погибших офицеров необходимо увековечить на улицах страны и в сознании подрастающего поколения. При этом парламентарий подчеркнул, что решение об этом должно принимать Минобороны.
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