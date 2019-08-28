В Новосибирске из-под завалов извлекли тело третьего погибшего

Спасатели достали из-под бетонных обломков тело последнего пропавшего при обрушении насосной станции «Сибирской генерирующей компании». Как отмечает «Интерфакс», информацию подтвердили в МЧС России. Всего в результате ЧП погибли трое. К слову, руководитель поисковых работ Дмитрий Ярцев заявил, что спасатели уже разобрали большую часть завалов. И больше людей под ними нет. При этом в МЧС подчеркнули, что работы на месте обрушения будут продолжаться до полного разбора завалов, подчёркивает РИА ФАН.

Как напоминает RT, ранее сегодня в реконструируемом одноэтажном здании в Новосибирске на рабочих обрушилась стена. Площадь обрушения составила 350 кв. м. На месте ЧП находились более десятка рабочих. По имеющимся данным, они проводили плановый ремонт теплотрассы недалеко от здания.

Между тем, в беседе с председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор заявил, что нести ответственность за произошедшее в таких случаях должен генеральный подрядчик. Следствию, по его словам, предстоит выяснить, на каком этапе была допущена ошибка, повлекшая за собой гибель людей.