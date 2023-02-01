СМИ: Один человек погиб и пятнадцать пострадали в ДТП с автобусом в Турции
Один человек погиб, пятнадцать пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в турецком Токате. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.
По данным издания, ДТП произошло около 05:30 на трассе Токат-Сивас. Автобус следовал из Вана в Самсун, однако из-за снегопада транспортное средство вышло из-под контроля и перевернулось на скользкой дороге.
Отмечается, что водитель автобуса погиб на месте, пишет RT. Ранения получили 15 человек. Пострадавших госпитализировали в больницы города.
Ранее в Иркутской области столкнулись большегруз и внедорожник, в результате аварии погибли два человека, напоминает «Свободная пресса».
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