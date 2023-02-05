Два человека погибли в автоаварии с грузовиком в Дагестане

Происшествие случилось на 736 километре ФАД «Кавказ», где 48-летний водитель LADA Granta выезжал с прилегающей территории и создал помеху грузовику. В результате 56-летний водитель «МАЗ» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковушкой.

Водитель «ВАЗ-2114» и его 24-летний пассажир скончались на месте ДТП. Еще один пассажир легковушки, 18-летний житель Тарумовского района, госпитализирован.

Ранее сразу семь автомобилей попали в аварию на юго-востоке Москвы. Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении Московской кольцевой автодороги с Рязанским проспектом.

