Два человека погибли в автоаварии с грузовиком в Дагестане
Два человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием легковушки и грузовика в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщает МВД республики.
Происшествие случилось на 736 километре ФАД «Кавказ», где 48-летний водитель LADA Granta выезжал с прилегающей территории и создал помеху грузовику. В результате 56-летний водитель «МАЗ» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковушкой.
Водитель «ВАЗ-2114» и его 24-летний пассажир скончались на месте ДТП. Еще один пассажир легковушки, 18-летний житель Тарумовского района, госпитализирован.
Ранее сразу семь автомобилей попали в аварию на юго-востоке Москвы. Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении Московской кольцевой автодороги с Рязанским проспектом.
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