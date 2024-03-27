Погиб глава организации, участники которой спасли сотню людей в «Крокусе»

Основатель и управляющий студенческой организации, участники которой спасли около ста человек во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», Андрей Сыропятов погиб во время ЧП. Об этом сообщает РИА Новости.

МЧС опубликовало обновленный список погибших в «Крокусе»

В день трагедии в «Крокусе» подростки Роман и Владислав, члены студенческой организации, помогли спастись почти ста посетителям, выведя их через минус первый этаж. В тот день на смену вышли 105 сотрудников, все они выжили, однако управляющий пропал. Подростки обратились к СМИ за помощью в поисках Сыропятова.

Как выяснилось позже, Андрей Сыропятов числится в обновленных списках погибших в результате теракта, обнародованных МЧС.

Ранее ведомство заявило о завершении разбора завалов и всех мероприятий по спасению и поиску пострадавших в «Крокус Сити Холле», напоминает Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
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