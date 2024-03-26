МЧС опубликовало обновленный список погибших в «Крокусе»

Список доступен на сайте ведомства. По состоянию на 20:00 мск в нем значатся 120 фамилий.

В МЧС отметили, что список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований. С воскресенья в Москве идет опознание жертв теракта.

Накануне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что число жертв теракта увеличилось до 139 человек.

Нападение на «Крокус» совершено руками радикальных исламистов, заявил президент России Владимир Путин. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев выразил уверенность в причастности Украины к теракту, передает «Радиоточка НСН».

