Погиб экс-ректор МАИ Анатолий Геращенко
Бывший ректор Московского авиационного института (МАИ) Анатолий Геращенко погиб в результате несчастного случая, сообщает пресс-служба вуза.
В сообщении говорится, что расследовать его гибель будет комиссия, в состав которой войдут «представители Минобрнауки России, Гострудинспекции и Московского авиационного института».
Как пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники, инцидент произошёл в стенах МАИ, 72-летний мужчина «упал с большой высоты, пролетев несколько лестничных пролетов».
Ранее в Ярославской области в ДТП погиб художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис, сообщает RT.
Актёр ехал в автомобиле Ford Transit, который, вместе с гуманитарным грузом, планировал передать тем, кто отправляется на Донбасс. На 201 км автодороги М-8 «Холмогоры» иномарка столкнулась с грузовиком, Пускепалис и водитель Ford Transit погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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