Погиб экс-ректор МАИ Анатолий Геращенко

В сообщении говорится, что расследовать его гибель будет комиссия, в состав которой войдут «представители Минобрнауки России, Гострудинспекции и Московского авиационного института».

Как пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники, инцидент произошёл в стенах МАИ, 72-летний мужчина «упал с большой высоты, пролетев несколько лестничных пролетов».

Ранее в Ярославской области в ДТП погиб художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис, сообщает RT.

Актёр ехал в автомобиле Ford Transit, который, вместе с гуманитарным грузом, планировал передать тем, кто отправляется на Донбасс. На 201 км автодороги М-8 «Холмогоры» иномарка столкнулась с грузовиком, Пускепалис и водитель Ford Transit погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

