СМИ: В Москве погиб председатель совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов

Тело председателя совета директоров компании «Лукойл» Равиля Маганова обнаружили под окнами больницы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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По данным СМИ, 67-летний Маганов проходил лечение в отделении на шестом этаже медучреждения. Telegram-канал Mash уточняет, что речь идет о Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко.

Что стало причиной гибели Маганова, пока неизвестно. На месте ЧП работают правоохранительные органы, которые выясняют причины и обстоятельства трагедии, пишет РИА ФАН.

Равиль Маганов начал работу в «Лукойле» в 1993 году, тогда он занимал пост вице-президента по нефтедобыче. В 2006 году топ-менеджера назначили первым исполнительным вице-президентом компании. В 2020 году Маганов стал председателем совета директоров «Лукойла», пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьЛукойлМосква
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