Генконсульство призвало российских туристов в Анталье готовиться к эвакуации из-за пожаров

Генконсульство России в Анталье призвало российских туристов, находящихся в пожароопасных регионах Турции, готовиться к эвакуации.

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Сильные лесные пожары вспыхнули в турецкой провинции Анталья два дня назад. Из-за жары и ветра огонь начал быстро распространяться, подбираясь к отелям и жилым домам. Сообщалось о четырех погибших, более сотни человек пострадали. Среди них россиян нет. От огня пострадали более 40 населенных пунктов в стране, пишет «Газета.ру».

Еще сутки назад диппредставительство сообщало, что главные туристические объекты в Анталье находятся вне зоны пожара, вопрос об эвакуации российских туристов не стоит.

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ТЕГИ:Российские ТуристыЛесные ПожарыТурция
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