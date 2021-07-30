Генконсульство призвало российских туристов в Анталье готовиться к эвакуации из-за пожаров

Сильные лесные пожары вспыхнули в турецкой провинции Анталья два дня назад. Из-за жары и ветра огонь начал быстро распространяться, подбираясь к отелям и жилым домам. Сообщалось о четырех погибших, более сотни человек пострадали. Среди них россиян нет. От огня пострадали более 40 населенных пунктов в стране, пишет «Газета.ру».

Еще сутки назад диппредставительство сообщало, что главные туристические объекты в Анталье находятся вне зоны пожара, вопрос об эвакуации российских туристов не стоит.

