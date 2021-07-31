Путин и Эрдоган обсудили лесные пожары в Турции по телефону

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонных переговорах обсудили лесные пожары в республике, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Эрдоган выразил благодарность российскому коллеге за помощь в тушении пожаров в Турции.