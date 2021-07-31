Путин и Эрдоган обсудили лесные пожары в Турции по телефону

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонных переговорах обсудили лесные пожары в республике, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Эрдоган выразил благодарность российскому коллеге за помощь в тушении пожаров в Турции.

Генконсульство призвало российских туристов в Анталье готовиться к эвакуации из-за пожаров

Владимир Путин пообещал, что наша страна продолжит всестороннюю помощь в ликвидации пожаров в турецкой республике.

Напомним, первый лесной пожар возник 28 июля в турецкой провинции Анталия. Почти сразу огонь объял Бодрум, Мармарис и другие населенные пункты.

С российской стороны в Турцию были направлены многоцелевые самолеты-амфибии Бе-200 для тушения лесных возгораний.

Ранее Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы Турции зоной бедствия, напоминает Газета.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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