Путин и Эрдоган обсудили лесные пожары в Турции по телефону
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонных переговорах обсудили лесные пожары в республике, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Эрдоган выразил благодарность российскому коллеге за помощь в тушении пожаров в Турции.
Владимир Путин пообещал, что наша страна продолжит всестороннюю помощь в ликвидации пожаров в турецкой республике.
Напомним, первый лесной пожар возник 28 июля в турецкой провинции Анталия. Почти сразу огонь объял Бодрум, Мармарис и другие населенные пункты.
С российской стороны в Турцию были направлены многоцелевые самолеты-амфибии Бе-200 для тушения лесных возгораний.
Ранее Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы Турции зоной бедствия, напоминает Газета.ru.
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