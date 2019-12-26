Подрыв воронежского чиновника объяснили запугиванием

Утром в четверг, 26 декабря, произошел подрыв автомобиля главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.

Как уже сообщалось ранее, чиновник прогревал свой Kia Sorento и собирался ехать на работу. В момент, когда он открыл дверь автомобиля, произошел хлопок.

Чиновник получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Его состояние оценивается как стабильное.

Между тем эксперты по взрывным устройствам считают, что главу района вряд ли пытались убить. Вероятнее всего, целью было именно запугивание. Об этом говорит тот факт, что сам автомобиль не получил серьезных повреждений.

«Судя по всему, взрывное устройство было размещено снизу: чиновник его не видел. Поражающих элементов в нем не было», - цитирует эксперта сайт KP.Ru

Собеседник издания добавил, что произошедшее ему лично больше напоминает криминальные разборки.

