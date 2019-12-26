Воронежского чиновника взорвали в его автомобиле

В Воронежской области совершено покушение на главу Рамонского района Николая Фролова (на фото). Чиновник выжил, но был госпитализирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

При этом в правоохранительных органах пока не могут однозначно утверждать, что речь идет именно о попытке убийства.

По другим данным, взрывное устройство сработало в момент, когда Фролов открыл дверь своего автомобиля Kia Sorento. Он получил серьезные травмы, его состояние оценивается как тяжелое.

На месте ЧП сейчас работают кинологи и криминалисты. Специалисты осматривают машину чиновника. Не исключено, что в автомобиле может находиться еще одно взрывное устройство, уточняет Life.ru.

