Подросток устроил смертельную автоаварию на Урале

ДТП произошло днем 26 июля на 17-м километре автодороги «село Прокопьевская Салда — село Пия». 16-летний подросток без прав, управляя «ВАЗом» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Уралом», груженным древесиной.

В результате аварии погибли водитель и 12-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ», еще одна 14-летняя пассажирка отечественного транспортного средства с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу. Водитель и две пассажирки автомобиля «ВАЗ» не были пристегнуты ремнями безопасности.

Напомним, смертельная авария с участием мотоцикла и иномарки Mercedes произошла в Санкт-Петербурге. В результате происшествия погибли два человека.

