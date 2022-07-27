Подросток устроил смертельную автоаварию на Урале
В Свердловской области несовершеннолетний, находившийся за рулем легкового автомобиля, столкнулся с грузовиком, в результате аварии сам водитель и его 12-летняя пассажирка погибли, еще одна получила травмы, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по региону.
ДТП произошло днем 26 июля на 17-м километре автодороги «село Прокопьевская Салда — село Пия». 16-летний подросток без прав, управляя «ВАЗом» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Уралом», груженным древесиной.
В результате аварии погибли водитель и 12-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ», еще одна 14-летняя пассажирка отечественного транспортного средства с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу. Водитель и две пассажирки автомобиля «ВАЗ» не были пристегнуты ремнями безопасности.
Напомним, смертельная авария с участием мотоцикла и иномарки Mercedes произошла в Санкт-Петербурге. В результате происшествия погибли два человека.
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