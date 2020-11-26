Подросток сбежал из больницы для ковид-больных на юге Москвы
Подросток сбежал из Центра реабилитации зараженных коронавирусом на юге Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.
По его данным, 16-летний молодой человек находился в этом центре на лечении от коронавируса. Он самовольно покинул медучреждение накануне. Сейчас полиция устанавливает местонахождение сбежавшего больного.
Ранее сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что российские производители вакцин против коронавируса близки к выходу на масштабный выпуск препарата, передает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru