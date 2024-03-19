Подросток погиб при взрыве украинского боеприпаса в Горловке
В ДНР 16-летний подросток погиб, еще два мирных жителя получили ранения в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram глава республики Денис Пушилин.
Несовершеннолетний скончался при подрыве неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса в Никитовском районе Горловки. Два мирных жителя получили осколочные ранения средней степени тяжести. Врачи оказали им медицинскую помощь.
Отмечается, что Украина совершила 22 атаки на Донецк, Горловку и Ясиноватую. ВСУ обстреливали мирных жителей снарядами натовского калибра 155 мм и применяли ударные беспилотники.
Ранее стало известно, что количество погибших при обстреле села под Белгородом выросло до четырех, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru