Подросток погиб при взрыве украинского боеприпаса в Горловке

В ДНР 16-летний подросток погиб, еще два мирных жителя получили ранения в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram глава республики Денис Пушилин.

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Несовершеннолетний скончался при подрыве неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса в Никитовском районе Горловки. Два мирных жителя получили осколочные ранения средней степени тяжести. Врачи оказали им медицинскую помощь.

Отмечается, что Украина совершила 22 атаки на Донецк, Горловку и Ясиноватую. ВСУ обстреливали мирных жителей снарядами натовского калибра 155 мм и применяли ударные беспилотники.

Ранее стало известно, что количество погибших при обстреле села под Белгородом выросло до четырех, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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