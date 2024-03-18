ПВО сбила восемь воздушных целей на подлете к Белгороду
Силы противовоздушной обороны сбили восемь воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков в Белгороде повреждена кровля двух промышленных помещений, автомобиль, выбиты окна в учреждении здравоохранения, рассказал Гладков.
Также повреждения зафиксированы в селах Нижний Ольшанец и Севрюково. Частично обесточены населенные пункты Разумное и Крутой Лог.
В понедельник, 18 марта, в белгородском селе Никольское при попадании снаряда в частный дом погибли четыре человека, пишет «Свободная пресса».
Ранее Гладков сообщил, что часть жителей села Введенская Готня Ракитянского района вывезут в поселок Ракитное в связи с работами по ликвидации взрывоопасного предмета, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru