Подросток обстрелял автобус после ссоры с водителем в Иркутской области
В Иркутской области 16-летнего подростка осудили за обстрел автобуса после ссоры с водителем из-за оплаты. Об этом сообщила прокуратура региона.
Согласно данным, инцидент произошел 16 февраля в городе Нижнеудинске. Подросток, не оплатив полную стоимость проезда, стал выходить из автобуса на Профсоюзной улице. Отмечается, что в этот момент водитель сделал ему замечание и между ними произошел словесный конфликт.
Сообщается, что юноша после этого достал купленный самостоятельно пневматический пистолет и дважды выстрелил в лобовое стекло автобуса, а также один раз выстрелил в заднее.
Суд признал подростка виновным в хулиганстве с использованием оружия и угрозой применения насилия к гражданам. Он полностью признал вину, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.
Ранее сообщалось, что стрельба произошла у здания компьютерного клуба в центре Махачкалы. Неизвестные стреляли из травматического пистолета на пересечении улиц Толстого и Танкаева, передает «Радиоточка НСН».
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