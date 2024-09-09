Подросток обстрелял автобус после ссоры с водителем в Иркутской области

Сообщается, что юноша после этого достал купленный самостоятельно пневматический пистолет и дважды выстрелил в лобовое стекло автобуса, а также один раз выстрелил в заднее.

Суд признал подростка виновным в хулиганстве с использованием оружия и угрозой применения насилия к гражданам. Он полностью признал вину, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла у здания компьютерного клуба в центре Махачкалы. Неизвестные стреляли из травматического пистолета на пересечении улиц Толстого и Танкаева, передает «Радиоточка НСН».

