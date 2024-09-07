В Махачкале произошла стрельба, есть пострадавшие

Стрельба произошла у здания компьютерного клуба в центре Махачкалы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана.

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По данным агентства, неизвестные стреляли из травматического пистолета на пересечении улиц Толстого и Танкаева.

«Было несколько выстрелов», — рассказал источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что есть раненые в результате ЧП, однако не уточнил число пострадавших.

По данным СМИ, стрельбу открыли неизвестные на легковом автомобиле. Пострадали три молодых человека, их госпитализировали.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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