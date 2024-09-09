Подростки подожгли тепловоз за вознаграждение в Кемеровской области

Сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД и ФСБ задержали в Кемеровской области четырех несовершеннолетних. Их обвиняют в поджоге тепловоза, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Сообщается, что юные жители Ленинска-Кузнецкого нашли предложение совершить преступление в социальных сетях. Подростки облили на территории предприятия тепловоз горючей смесью и скрылись. Все произошедшее они сняли на видео.

Действиями несовершеннолетних был нанесен ущерб в размере четырех миллионов рублей. Сейчас подростки, задержанные по домашним следам, находятся под домашним арестом. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ПроисшествияЗадержаниеКемеровская ОбластьПоджогДиверсия

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