В Якутии умерла девочка, пострадавшая от нападения стаи собак
Девочка, на которую напала стая собак в поселке Чульман в Якутии, умела из-за несовместимых с жизнью травм. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
«Врачами было сделано все возможное для ее спасения, но... из-за тяжести состояния в результате полученных травм несовместимых с жизнью, девочка скончалась», — заявили в ведомстве.
Ранее в Чульмане стая собак напала на 12-летнюю девочку, ребенок попал в реанимацию. После ЧП правоохранители возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении лицом своих обязанностей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru