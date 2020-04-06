Подростки сбежали из дома в Москве, устав от самоизоляции
Дети сбежали из дома на севере Москвы из-за того, что устали сидеть на карантине. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
Ранее сообщалось, что полиция нашла двух подростков 13 и 14 лет, которые в воскресенье вечером ушли из дома на севере Москвы. С собой у ни х были деньги и вещи. Предположительной причиной «побега» стал конфликт с родителями.
Однако омбудсмен сообщила РИА Новости, что в отношении подростков родители не совершали никаких противоправных действий. Они сбежали из дома из-за того, что взрослые запрещали им из-за карантина гулять.
Деньги ребята взяли с собой из собственных сбережений. С собой у них было 4 тысячи рублей, подаренных на день рождения.
Ярославкая также посоветовала родителям объяснять своим детям, почему те не могут пойти гулять. По статистике, коронавирусом уже заболели десятки детей.
Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН спрогнозировал рост агрессии у людей на фоне самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
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