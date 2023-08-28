Подполковника МВД задержали за взятку в Ростовской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы полиции города Миллерово Ростовской области в момент получения трех миллионов рублей в качестве взятки. Об этом сообщило издание «Известия».

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Отмечается, что взятку задержанному передал житель хутора, пытаясь оградить сына от уголовного дела. За вознаграждение замглавы полиции пообещал использовать связи и поделиться с коллегами и представителями местного суда, которые помогли бы закрыть дело.

Отмечается, что задержанный находился в звании подполковника. Сотрудники ФСБ уточняют, с кем именно он планировал поделиться деньгами.

Против высокопоставленного полицейского возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взятке».

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Белгородской области руководителей региональных Фонда содействия реформированию ЖКХ и Центра экологической безопасности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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