Подполковника МВД задержали за взятку в Ростовской области

Отмечается, что взятку задержанному передал житель хутора, пытаясь оградить сына от уголовного дела. За вознаграждение замглавы полиции пообещал использовать связи и поделиться с коллегами и представителями местного суда, которые помогли бы закрыть дело.

Отмечается, что задержанный находился в звании подполковника. Сотрудники ФСБ уточняют, с кем именно он планировал поделиться деньгами.

Против высокопоставленного полицейского возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взятке».

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Белгородской области руководителей региональных Фонда содействия реформированию ЖКХ и Центра экологической безопасности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

