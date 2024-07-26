СМИ: Подозрительный предмет с флагом Украины обнаружили в водохранилище в Москве
26 июля 202417:52
Бутылку с воткнутым в пробку украинским флагом обнаружили в Химкинском водохранилище в Москве, сообщил Telegram-канал Baza.
Отмечается, что к подозрительному предмету, находившемуся в 200 метрах от берега, направился служебный катер. Проверка металлоискателем не подтвердила наличие в бутылке взрывного устройства.
Ранее гидроцикл, начиненный взрывчаткой, был обнаружен в Турции у побережья Стамбула близ пляжа Чаталджа. Предполагается, что он принадлежит ВМС Украины.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru