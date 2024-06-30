СМИ: В Одессе недалеко от купающихся людей прогремел взрыв
В Одессе недалеко от купающихся людей произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на соцсети.
Согласно данным источника, столб воды поднялся в нескольких метрах от берега. По сообщениям очевидцев произошедшего, в воде могла взорваться мина.
30 июня в 08:15 часов утра в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Она продлилась примерно 15 минут. При этом в 08:48 часов сигнал прозвучал вновь.
Днем 23 июня ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. Российским ПВО удалось сбить четыре ракеты, но пятый снаряд отклонился от траектории и взорвался над городом. Большинство осколков попало на пляж Севастополя. В результате происшествия пять человек погибли, в том числе трое детей, более 140 получили ранения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru