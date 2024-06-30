СМИ: В Одессе недалеко от купающихся людей прогремел взрыв

В Одессе недалеко от купающихся людей произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на соцсети.

Согласно данным источника, столб воды поднялся в нескольких метрах от берега. По сообщениям очевидцев произошедшего, в воде могла взорваться мина.