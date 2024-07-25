Предположительно украинский гидроцикл со взрывчаткой нашли у побережья Турции

Гидроцикл, начинённый взрывчаткой, был обнаружен в Турции у побережья Стамбула близ пляжа Чаталджа. Об этом сообщает телеканал Haber Global.

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Уточняется, что о дрейфующем гидроцикле в полицию сообщили дежурившие на пляже спасатели. Прибывшие на место стражи порядка оцепили район.

По информации телеканала, предполагается, что гидроцикл принадлежит ВМС Украины. В ходе осмотра выяснилось, что он также оборудован несколькими камерами.

Ранее У берегов Турции обнаружили украинскую морскую мину, для обезвреживания которой были закрыты несколько пляжей, сообщает 360.ru.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ВСУЧерное МореТурция

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