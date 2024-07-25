Предположительно украинский гидроцикл со взрывчаткой нашли у побережья Турции

Уточняется, что о дрейфующем гидроцикле в полицию сообщили дежурившие на пляже спасатели. Прибывшие на место стражи порядка оцепили район.

По информации телеканала, предполагается, что гидроцикл принадлежит ВМС Украины. В ходе осмотра выяснилось, что он также оборудован несколькими камерами.

Ранее У берегов Турции обнаружили украинскую морскую мину, для обезвреживания которой были закрыты несколько пляжей, сообщает 360.ru.