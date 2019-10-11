Подозреваемый в убийстве саратовской школьницы был судим за изнасилование

11 октября 201910:35

Стали известны подробности личности подозреваемого в убийстве школьницы в Саратове. Отмечается, что ранее он уже был судим за развратные действия и кражу, передает РИА Новости.

Бастрыкин взял под контроль расследование убийства саратовской школьницы

Восемь лет назад мужчину был осужден за изнасилование женщины, после надругательства он украл у нее фотоаппарат и телефон, сообщает Газета.ру. Кроме того, в 2004 году его судили за проникновение в чужой дом и хищение 36 тысяч рублей.

Тело пропавшей два дня назад 9-летний девочки было найдено в одном из гаражей. Подозреваемый был задержан по горячим следам. Убийство ребенка вызвало бурю возмущения в городе, сотни человек вышли на улицы и потребовали выдать им подозреваемого. В какой-то момент разъяренная толпа окружила полицейский автомобиль, пишут «Дни.ру».

Расследование дела взял под свой контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Он отправил в Саратов опытных следователей-криминалистов.

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ФОТО: Flickr
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