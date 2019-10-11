Задержан убийца пропавшей в Саратове школьницы

В Саратове задержан подозреваемый в убийстве 9-летней школьницы, которая пропала 9 октября, сообщает РЕН ТВ. В свою очередь RT уточняет, что девочка исчезла по дороге в школу.

Как отмечает Ura.ru, местные жители едва не устроили самосуд над подозреваемым. По данным издания, полицейским пришлось переодеть его в форму омоновца, чтобы вывести из гаражного бокса, где было найдено тело.

По некоторым данным, мужчина ранее был судим по статье «Насильственные действия сексуального характера»

