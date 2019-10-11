Бастрыкин взял под контроль расследование убийства саратовской школьницы
Председатель Следственного комитета Александр Быстрыкин взял под личный контроль расследование дела об убийстве 9-летней школьницы в Саратове, сообщает RT. Он, в частности, распорядился отправить в регион следователей-криминалистов.
Девочка пропала два дня назад по дороге в школу. Ее тело со следами насильственной смерти нашли в одном из гаражей. По подозрению в убийстве задержан мужчина 1984 года рождения.
Как отмечает Ura.ru, разъяренные жители Саратова вооружились палками и собрались у отдела полиции, где находится подозреваемый.
В свою очередь РИА ФАН сообщает, что задержанный ранее был судим за преступление на сексуальной почве.
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